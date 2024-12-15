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Регион 29

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Пожар в Вельском районе унёс жизнь 58-летнего мужчины

15 декабря около шести утра в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Благовещенское15 декабря около шести утра в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе БлаговещенскоеНа место прибыли 9 огнеборцев и 3 единицы техники: сотрудники отдельного поста 26-й части Агентства ГПС и ГЗ и пожарные-добровольцы села Благовещенское.

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