Пожар в Вельском районе унёс жизнь 58-летнего мужчины

15 декабря около шести утра в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Благовещенское15 декабря около шести утра в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе БлаговещенскоеНа место прибыли 9 огнеборцев и 3 единицы техники: сотрудники отдельного поста 26-й части Агентства ГПС и ГЗ и пожарные-добровольцы села Благовещенское.