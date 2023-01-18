Военное обозрение

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Таранакская война. Как туземцы побеждали образованных англичан

Таранакская война. Как туземцы побеждали образованных англичан

Незнакомые туземцы Многие россияне видели фильм «Королева реки». Но мало кто действительно знает, на каких исторических событиях основан его сюжет.

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