В России 10 февраля вспоминают Александра Сергеевича Пушкина

Одна из печальных в российской истории дат — 10 февраля — День памяти Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в 1837 году в Санкт-Петербурге великий русский поэт скончался после трагической дуэли с Жоржем Дантесом на Черной речке.
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