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Царьград

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Кутарова: русских ожидают короткие рабочие недели в ноябре и декабре

Кутарова: русских ожидают короткие рабочие недели в ноябре и декабре

Мария Кутарова из Президентской академии сообщила о сокращенной рабочей неделе для русских в начале ноября из-за празднования Дня народного единства.

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