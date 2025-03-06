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Выплаты по больничным листам в России резко выросли в 2025 году

Выплаты по больничным листам в России резко выросли в 2025 году

В 2025 году сумма пособий по больничным листам существенно возросла. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент московского контрольного управления РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко Причиной роста, объяснила специалист, стала регулярная индексация минимального размера оплаты труда, а также повышение средней зарплаты граждан.

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