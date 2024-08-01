Как-то в последние дни нет никаких особых сенсаций. Всё идёт, как и шло.Российская армия продолжает освобождать новые населённые пункты, киевский режим продолжает истерить и паниковать, в США предвыборная гонка берёт новые высоты маразма, Израиль пытается развязать региональную войну со всеми своими соседями одновременно, на парижской олимпиаде воровство, ненависть, допинг и нечистоты – ничего необычного.
Все идёт по плану
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
И всё же " ещё способно плодоносить чрево, которое выращивало гада".Бертольд Брехт
Ответить
16 час.
Татьянка Яцук
Ну да, ну да.... фсё по плану.... видимо по нему же рахмаджоны и сухробы продолжают насиловать, резать, убивать.....план- зашибись!.....
Ответить
15 час.
W
Walery
Штаты хотят спасти себя ближневосточной войной... вряд ли у них что получится - ведь пидарасы не размножаются, разве только почкуются. Дустом их надо...
Ответить
50 мин.
Свежие комментарии