Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Все идёт по плану

Как-то в последние дни нет никаких особых сенсаций. Всё идёт, как и шло.Российская армия продолжает освобождать новые населённые пункты, киевский режим продолжает истерить и паниковать, в США предвыборная гонка берёт новые высоты маразма, Израиль пытается развязать региональную войну со всеми своими соседями одновременно, на парижской олимпиаде воровство, ненависть, допинг и нечистоты – ничего необычного.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
И всё  же  &quot; ещё  способно  плодоносить чрево, которое выращивало  гада&quot;.Бертольд  Брехт
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16 час.
Татьянка Яцук
Ну да, ну да.... фсё по плану.... видимо по нему же рахмаджоны и сухробы продолжают насиловать, резать, убивать.....план- зашибись!.....
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15 час.
W
Walery
Штаты хотят спасти себя ближневосточной войной...  вряд ли у них что получится - ведь пидарасы не размножаются, разве только почкуются. Дустом их надо...
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