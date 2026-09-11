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Путин: страны БРИКС за пять лет произвели более 40% мирового ВВП

Путин: страны БРИКС за пять лет произвели более 40% мирового ВВП

РИА Новости/Пелагия Тихонова Страны БРИКС за последние пять лет произвели более 40% мирового ВВП, тогда как на долю G7 приходится лишь 29%.

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