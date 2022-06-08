Царьград

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Максим Галкин начал зарабатывать, передразнивая Соловьёва и Скабееву

Максим Галкин начал зарабатывать, передразнивая Соловьёва и Скабееву

На днях в сеть попали некоторые фрагменты его новых выступлений, где местная публика хохочет над репризами Галкина, примеряющего на себе образы Ольги Скабеевой и Владимира Соловьёва, рассуждая при этом о вопросе вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

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