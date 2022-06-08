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Генерал армии США Твитти: из ВСУ таинственно исчезли 200 тыс. человек

Генерал армии США Твитти: из ВСУ таинственно исчезли 200 тыс. человек

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress Генерал-лейтенант американской армии Стивен Твитти, ранее занимавший пост заместителя главы Европейского командования США, заявил, что противостояние на Украине развивается далеко не в пользу Киева.

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