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Закон, порядок, государство

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Танковый батальон мотострелкового полка ЮВО успешно выполняет боевые задачи по отражению атак ВСУ на Запорожском направлении

Танковый батальон мотострелкового полка ЮВО успешно выполняет боевые задачи по отражению атак ВСУ на Запорожском направлении

Обеспечивая огневое прикрытие мотострелковых подразделений, воины-танкисты под командованием Евгения Волкова всегда вступали в бой с превосходящими силами противника, умело уничтожая командные пункты и позиции украинских националистов.

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