Танковый батальон мотострелкового полка ЮВО успешно выполняет боевые задачи по отражению атак ВСУ на Запорожском направлении

Обеспечивая огневое прикрытие мотострелковых подразделений, воины-танкисты под командованием Евгения Волкова всегда вступали в бой с превосходящими силами противника, умело уничтожая командные пункты и позиции украинских националистов.
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