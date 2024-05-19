«Временная китайская жена» предателя Власова: что о ней известно

Генерал-предатель Андрей Власов мог похвастать многочисленными «победами на женском фронте». Биографы упоминают двух его жён – русскую Анну Воронину и немку Адельгейду Биленберг, а также трёх сожительниц – Агнессу Подмазенко, Ульяну Осадчую и Марию Воронову.