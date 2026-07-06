Приставы помогают жительнице РТ вернуть собаку, которую незаконно отправили в приют

Судебные приставы помогают жительнице Татарстана вернуть собаку, незаконно помещённую в приют. Как сообщили в ГУ ФССП России по РТ, несколько лет назад жительница Елабуги подобрала на улице беспородную собаку коричневого окраса, вылечила её и оставила у себя.
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