Западные дипломаты анонимно обратились в МИД России, чтобы обсудить доклад о правах человека. Григорий Лукьянцев подчеркнул, что несмотря на отрицание публично, на деле ведётся детальный анализ отчёта о Латвии, Литве и Эстонии.
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