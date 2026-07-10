МИД России: Западные дипломаты обсудили доклад о правах человека

Западные дипломаты анонимно обратились в МИД России, чтобы обсудить доклад о правах человека. Григорий Лукьянцев подчеркнул, что несмотря на отрицание публично, на деле ведётся детальный анализ отчёта о Латвии, Литве и Эстонии.