🚁 Вблизи Евпатории обследуют береговую линию с привлечением вертолета Сейчас волонтеры, сотрудники МЧС и представители местной администрации собирают мазут.
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🚁 Вблизи Евпатории обследуют береговую линию с привлечением вертолета Сейчас волонтеры, сотрудники МЧС и представители местной администрации собирают мазут.