В США женщину арестовали за мошенничество с поместьем Элвиса Пресли

Министерство юстиции США сообщило об аресте Лизы Финдли из штата Миссури, которая обвиняется в попытке мошенничества, направленного на лишение семьи Элвиса Пресли миллионов долларов и права собственности на поместье Грейсленд.
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