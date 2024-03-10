Politico: новая угроза помощи Украине — Хельсинкскую комиссию США сотрясают внутренние разногласия

Хельсинская комиссия США, «главный оплот Вашингтона в борьбе с Путиным», погрязла во внутренних разногласиях на фоне скандала с Кайлом Паркером — участником комиссии, который попал под следствие из-за неофициальной передачи помощи ВСУ.