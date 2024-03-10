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Politico: новая угроза помощи Украине — Хельсинкскую комиссию США сотрясают внутренние разногласия

Politico: новая угроза помощи Украине — Хельсинкскую комиссию США сотрясают внутренние разногласия

Хельсинская комиссия США, «главный оплот Вашингтона в борьбе с Путиным», погрязла во внутренних разногласиях на фоне скандала с Кайлом Паркером — участником комиссии, который попал под следствие из-за неофициальной передачи помощи ВСУ.

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