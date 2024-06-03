Юный смолянин одержал победу на Всероссийском фестивале «Звезда спасения»

Восьмиклассник Арсений Шпуньков из Дорогобужского района занял третье место в конкурсе литературного творчества Восьмиклассник Арсений Шпуньков из деревни Озерище Дорогобужского района стал лауреатом VIII Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».
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