Офицер ВСУ описал жизнь украинского общества фразой «от сказки до сказки»

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Часть украинского общества живет «от сказки до сказки» в ожидании спасительных для Украины решений. Об этом заявил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин в своем Telegram-канале.