Офицер ВСУ описал жизнь украинского общества фразой «от сказки до сказки»

Часть украинского общества живет «от сказки до сказки» в ожидании спасительных для Украины решений. Об этом заявил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии