Кирби: в США продолжаются дискуссии о возможности поставок ракет ATACMS Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph, что США еще не приняли решение о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph, что США еще не приняли решение о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS.
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