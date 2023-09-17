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Кирби: в США продолжаются дискуссии о возможности поставок ракет ATACMS Киеву

Кирби: в США продолжаются дискуссии о возможности поставок ракет ATACMS Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph, что США еще не приняли решение о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS.

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