Машинист поезда под Брянском спас сотни людей, вовремя затормозив

Машинист поезда Климов Москва, который попал в катастрофу из-за подрыва моста под Брянском,.Машинист поезда Климов — Москва, который попал в катастрофу из-за подрыва моста под Брянском, Павел Мишин, спас сотни жизней благодаря своему профессионализму.