Машинист поезда под Брянском спас сотни людей, вовремя затормозив

Машинист поезда Климов Москва, который попал в катастрофу из-за подрыва моста под Брянском,.Машинист поезда Климов — Москва, который попал в катастрофу из-за подрыва моста под Брянском, Павел Мишин, спас сотни жизней благодаря своему профессионализму.
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