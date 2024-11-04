4 черты характера Чонгука, которые могут удержать Ви с ним в дружбе даже после скандалов

Не знаем, как Макнэ это делает, но он притягивает людей как магнит! В каждом человеке есть что-то такое, что притягивает людей! Пройдемся по чертам характера и личностным особенностям Чонгука, которые заставляют Тэхена очень ценить его как близкого друга и каждый раз возвращаться к ГК после недомолвок и скандалов.