Эффект «Оземпика»: рестораны США перекраивают меню из-за падения аппетита

Ресторанный бизнес и крупнейшие сети быстрого питания в США столкнулись с масштабным падением среднего чека и объемов заказов из-за взрывного роста популярности препаратов для снижения веса класса GLP-1, таких как «Оземпик» и «Вегови», сообщает издание Fast Company .