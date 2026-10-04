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Эффект «Оземпика»: рестораны США перекраивают меню из-за падения аппетита

Эффект «Оземпика»: рестораны США перекраивают меню из-за падения аппетита

Ресторанный бизнес и крупнейшие сети быстрого питания в США столкнулись с масштабным падением среднего чека и объемов заказов из-за взрывного роста популярности препаратов для снижения веса класса GLP-1, таких как «Оземпик» и «Вегови», сообщает издание Fast Company .

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