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Шестеркин – 1-я звезда недели в НХЛ, Бушар – 2-я, Коттер – 3-я. Вратарь «Рейнджерс» забил и сделал передачу в 3 матчах

НХЛ определила лучших хоккеистов первой игровой недели нынешнего сезона. Третьей звездой стал нападающий « Ванкувера » Пол Коттер, набравший 6 (4+2) очков в 4 матчах.

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