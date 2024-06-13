Дмитрий Харитонов, T1: «Заказчики могут спокойно решать задачи импортозамещения на нашей инфраструктуре — она к этому готова»

О темпах развития IT-рынка и основных продуктах для бизнеса на основе ИИ в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу рассказывает первый заместитель генерального директора Холдинга Т1 Дмитрий ХаритоновПо словам эксперта, на первый план в импортозамещении сегодня выходит кадровый вопрос: IT-отрасль нуждается в специалистах высокого уровняПоследние несколько лет Т1 показывает кратный рост бизнеса, об этом говорит и увеличение спектра новых проектов, и открытие новых направлений, и рост финансовых показателей.