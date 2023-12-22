Собянин: более 120 тыс. человек обеспечивают Москву теплом и электричеством

Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники топливно-энергетического комплекса Москвы: более 120 тысяч специалистов каждый день обеспечивают теплом и электричеством миллионы жителей и сотни тысяч организаций.
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