Происшествия
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Происшествия

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В Подмосковье полицейские задержали на месте преступления москвича, пытавшегося похитить сейф из частного дома

В Подмосковье полицейские задержали на месте преступления москвича, пытавшегося похитить сейф из частного дома

В дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение от местной жительницы о том, что в ее отсутствие в частном доме находятся посторонние и слышен шум.

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