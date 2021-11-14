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Цимбалюк: Георгиевскую ленту придумали при Путине

Цимбалюк: Георгиевскую ленту придумали при Путине

Георгиевская лента якобы не является символом и атрибутом ни Второй мировой, ни Великой Отечественной войны.

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Комментарии
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Виталий
Читая высказывания Цимбалюка, испытываешь чувство гадливости...Рагулячья логика, рагулячьи тезисы и высказывания,перемежаемые практически бранью...от всего этого тянет могильной плесенью и помоями! Что это убожество,рожденное в 1980 году в Казахстане,может говорить о Георгиевской ленте и Великой Отечественной Войне??? Убивая свой народ на своей же территории, эти мерзавцы пытаются обвинить во всем Россию,страну,придушившую фашизм и не дающую по сей день поднять ему голову! Ни хрена у Вас не выйдет,убогие!!!
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1 д.
Vitaliy Tarusin
А что ещё можно ожидать от представителя "народа" ("нации") которая 140 тысю лет назад выкопала Чёрное море...)))! Да и Адама, оказывается звали Панас...
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1 д.

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