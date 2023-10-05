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«Одному 15, другому 14», – тренер Татьяна Тарасова впервые рассказала о своих внуках

«Одному 15, другому 14», – тренер Татьяна Тарасова впервые рассказала о своих внуках

Известный тренер Татьяна Тарасова, мастер спорта СССР международного класса, редко делится подробностями своей личной жизни.

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