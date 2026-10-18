On Oct. 18, 1867, the United States completed its purchase of Alaska for $7.2 million, taking possession of the territory from Russia.
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