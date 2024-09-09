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Путин после выборов в регионах РФ проведет встречу с новыми губернаторами

Путин после выборов в регионах РФ проведет встречу с новыми губернаторами

Выборы губернаторов в некоторых российских регионах завершились. После подведения итогов голосования с избранными главами встретится российский лидер Владимир Путин, заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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