Путин после выборов в регионах РФ проведет встречу с новыми губернаторами

Выборы губернаторов в некоторых российских регионах завершились. После подведения итогов голосования с избранными главами встретится российский лидер Владимир Путин, заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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