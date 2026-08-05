Врач Миропольская призвала не паниковать при укусе каракурта

Доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского Университета Наталья Миропольская рассказала, как оказать первую помощь при укусе каракурта и в каких случаях нужна экстренная помощь, сообщает RT.
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