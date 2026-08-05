360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Врач Миропольская призвала не паниковать при укусе каракурта

Врач Миропольская призвала не паниковать при укусе каракурта

Доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского Университета Наталья Миропольская рассказала, как оказать первую помощь при укусе каракурта и в каких случаях нужна экстренная помощь, сообщает RT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии