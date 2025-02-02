Из HIMARS по старикам и инвалидам, чем ВСУ били по интернату в Судже Юлия СоколоваВ ходе нового обстрела пограничных районов Курской области, по сообщениям российских военкоров, произошло событие, которое потрясло всю страну.
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