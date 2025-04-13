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Царьград

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Fox News: за незаконную торговлю человеческими костями в США арестовали женщину

Fox News: за незаконную торговлю человеческими костями в США арестовали женщину

Жительницу Флориды арестовали за продажу человеческих костей: черепов, ребер и позвонков.52-летнюю жительницу Флориды арестовали за незаконную торговлю человеческими останками.

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