Голос Правды

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Спиридон Килинкаров: Американцы хотят торговать с Россией

Спиридон Килинкаров: Американцы хотят торговать с Россией

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика Спиридона Килинкарова: Сколько бы Зеленский не требовал признать Россию спонсором терроризма, американцы никогда на это не пойдут.

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