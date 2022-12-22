На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика Спиридона Килинкарова: Сколько бы Зеленский не требовал признать Россию спонсором терроризма, американцы никогда на это не пойдут.
На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика Спиридона Килинкарова: Сколько бы Зеленский не требовал признать Россию спонсором терроризма, американцы никогда на это не пойдут.
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