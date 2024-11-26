Захарова напомнила о ядерной доктрине после слов адмирала Бауэра об ударах по РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о превентивных ударах по России, указав, что тот, вероятно, не ознакомился с обновленной ядерной доктриной.