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Захарова напомнила о ядерной доктрине после слов адмирала Бауэра об ударах по РФ

Захарова напомнила о ядерной доктрине после слов адмирала Бауэра об ударах по РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о превентивных ударах по России, указав, что тот, вероятно, не ознакомился с обновленной ядерной доктриной.

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