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Неожиданная поддержка. Штаб Трампа хочет, чтобы Байден продолжал борьбу

Неожиданная поддержка. Штаб Трампа хочет, чтобы Байден продолжал борьбу

По словам четырех источников, знакомых с ходом дискуссий внутри Республиканской партии, Дональд Трамп и его предвыборный штаб надеются, что действующий президент Байден останется в гонке — полагая, что они смогут победить его даже с учетом уголовного преследования Трампа и других обвинений.

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