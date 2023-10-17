Терминалы для метанола и аммиака предложили строить на морских берегах

Снять запрет на размещение в границах водоохранных зон на территориях морских портов специализированных терминаторов для перевалки аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия, если будет положительное заключение экологической экспертизы — такой законопроект порекомендовали принять в первом чтении на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 17 октября.