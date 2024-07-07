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Сын Кристофера Рива появится в «Супермене» Джеймса Ганна

Сын Кристофера Рива появится в «Супермене» Джеймса Ганна

Уилл Рив присоединился к «Супермену» Джеймса Ганна, уверяет Deadline. Его отец Кристофер Рив прославился ролью Кларка Кента в серии кинокомиксов, стартовавшей в 1978 году и завершившейся четвертой частью в 1987-м.

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