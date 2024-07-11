Венгрия призвала НАТО к миру на Украине

Глава делегации Венгрии на съезде НАТО в Вашингтоне Лëринц Накша заявил, что пришло время для альянса сыграть более существенную роль в достижении мира на Украине и в проведении переговоров между Москвой и Киевом.
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