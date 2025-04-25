Безпалько предрёк Украине «новую вьетнамизацию»

Вашингтон может оставить Украину на попечение Европейского союза, тогда условия для Киева ухудшатся, а потенциальные территориальные уступки станут ещё более масштабными, высказал мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.