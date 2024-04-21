Исторические напёрстки Дистиллированная «незаконная миграция» Циничные и рассудительные люди грустным голосом говорят: трагедия в Люблино собрала мрачный флеш-рояль миграционной политики России.
Дистиллированная «незаконная миграция»
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Почему не пример? Очень даже пример в коррумпированности, продажности и предательстве как в 1917 так и в 1990 годах!!!!
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11 час.
Людмила Абрамова
не пример ужесточения законов миграции, как Крым сделал
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Анализ показывает, что в России налогов собирается не более 0,5% от того что обязано собирать государство по закону, а разбазаривает из бюджета 95% народных средств, на поддержку пришлых, своих компаний, увеличение своих зарплат, премий, льгот и привилегий. То что непрофессионализм, профнепригодность политиков, чиновников, "эффективных" менеджеров и глав госкорпораций и т.д. Необдуманно вновь вводимые налоги, увеличение и рост цен на услуги ЖКХ и естественных монополий, экономика в России работает на мафиозные политико чиновничьи, бизнес олигархические семейные кланы, в их интересах, а не процветание России и повышение благосостояния народа. Народ в России не только замещают пришлыми, выживают с исконно православных земель, но и используют как рабов с минимальными мизерными платами, а пенсионерам устроили голодомор и геноцид по их уничтожению...
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8 час.
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