Дистиллированная «незаконная миграция»

АНГЕЛ АНГЕЛ

Анализ показывает, что в России налогов собирается не более 0,5% от того что обязано собирать государство по закону, а разбазаривает из бюджета 95% народных средств, на поддержку пришлых, своих компаний, увеличение своих зарплат, премий, льгот и привилегий. То что непрофессионализм, профнепригодность политиков, чиновников, "эффективных" менеджеров и глав госкорпораций и т.д. Необдуманно вновь вводимые налоги, увеличение и рост цен на услуги ЖКХ и естественных монополий, экономика в России работает на мафиозные политико чиновничьи, бизнес олигархические семейные кланы, в их интересах, а не процветание России и повышение благосостояния народа. Народ в России не только замещают пришлыми, выживают с исконно православных земель, но и используют как рабов с минимальными мизерными платами, а пенсионерам устроили голодомор и геноцид по их уничтожению...