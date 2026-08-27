Работа камер на дорогах, энергетическая система США и интерес к электрокарам

- «Новые люди» внесли законопроект, обязывающий МВД публиковать на своем сайте число зафиксированных нарушений по каждому комплексу фиксации; - Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения, запрещающий закупку и установку иностранного электрооборудования; - Компания Meta* не признает вину, но выплатит потерпевшим около $16,7 млрд и внедрит в приложения новые меры защиты детей, включая ограничение времени в ленте; - Перебои с топливом подстегнули интерес к электрокарам и гибридам; - Дилеры хотят в 2027 году представить законопроект о жизненном цикле авто.