Главная задача – помочь выздороветь: как прошел концерт для ветеранов СВО

9 декабря отмечался День Героев Отечества. Петербургское региональное отделение «Бессмертного полка России» организовало концерт для раненых участников специальной военной операции Голос «Бессмертного полка России» и оперный певец Михаил Гаврилов выступил в клинической больнице Святителя Луки.
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