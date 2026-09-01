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Филиппо: отказ Бельгии изъять активы России стал катастрофой для «евроястребов»

Филиппо: отказ Бельгии изъять активы России стал катастрофой для «евроястребов»

Отказ властей Бельгии передать замороженные российские активы для финансирования Украины стал катастрофой для агрессивно настроенных политиков Евросоюза, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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