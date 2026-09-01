Отказ властей Бельгии передать замороженные российские активы для финансирования Украины стал катастрофой для агрессивно настроенных политиков Евросоюза, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Константинов посо...
- ВС Politico: в ЕС на...
- Выплату педагогам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым