RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Отправьте каллас на украину вместо помощи,пусть посидит в окопе и покормит вшей. Глядишь,ума или разума наберетсяЖурналисты спроси...
  • Eduard
    Трампу в пиво что плеснули? За что жида-негодяя уважать?Аналитик — об ува...
  • Eduard
    Вы не Россия,вы не россияне,а гавно!Боевики, террорис...

Специалист назвал самозапрет на кредиты ярким примером проактивной защиты

Специалист назвал самозапрет на кредиты ярким примером проактивной защиты

Введённая мера добровольного самозапрета на выдачу кредитов призвана усилить защиту граждан от финансовых махинаций, разъяснил в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО ЦИКАДА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх