Специалист назвал самозапрет на кредиты ярким примером проактивной защиты

Введённая мера добровольного самозапрета на выдачу кредитов призвана усилить защиту граждан от финансовых махинаций, разъяснил в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО ЦИКАДА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии