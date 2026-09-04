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Царьград

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Безопасности России брошен вызов. Зеленский сделал ставку: Юрий Котенок призвал готовиться

Безопасности России брошен вызов. Зеленский сделал ставку: Юрий Котенок призвал готовиться

Безопасности России брошен новый жёсткий вызов. Владимир Зеленский сделал ставку на террор. Юрий Котенок в связи с этим призвал готовиться: "Мы хорошо держим удар".

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