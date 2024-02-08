Попавшая в плен женщина-боец ВСУ рассказала о спасении русскими бойцами

Женщина отправилась на фронт из-за финансовых трудностей после того, как муж пропал без вести.ВС России впервые взяли в плен женщину-военнослужащую Вооружённых сил Украины, которая призналась, что отправилась на фронт из-за финансовых трудностей, после того, как ей сообщили, что супруг пропал без вести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии