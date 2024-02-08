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Попавшая в плен женщина-боец ВСУ рассказала о спасении русскими бойцами

Попавшая в плен женщина-боец ВСУ рассказала о спасении русскими бойцами

Женщина отправилась на фронт из-за финансовых трудностей после того, как муж пропал без вести.ВС России впервые взяли в плен женщину-военнослужащую Вооружённых сил Украины, которая призналась, что отправилась на фронт из-за финансовых трудностей, после того, как ей сообщили, что супруг пропал без вести.

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