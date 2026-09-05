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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тиафу об отсутствии Синнера на US Open: «Меня не волнуют Янник или Карлос. На всех «Шлемах» в этом году я уступил другим игрокам»

Фрэнсис Тиафу высказался об отсутствии некоторых топ-игроков на «Больших шлемах» в этом году. Карлос Алькарас пропустил «Ролан Гаррос» и « Уимблдон » из-за травмы запястья, Янник Синнер не играет на US Open из-за травмы колена.

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