Тиафу об отсутствии Синнера на US Open: «Меня не волнуют Янник или Карлос. На всех «Шлемах» в этом году я уступил другим игрокам»

Фрэнсис Тиафу высказался об отсутствии некоторых топ-игроков на «Больших шлемах» в этом году. Карлос Алькарас пропустил «Ролан Гаррос» и « Уимблдон » из-за травмы запястья, Янник Синнер не играет на US Open из-за травмы колена.