Луна, Венера, Сатурн, Юпитер и МКС одновременно в ночном небеVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР

Луна, Венера, Сатурн, Юпитер и МКС одновременно в ночном небеVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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