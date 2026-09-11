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Воронежские новости

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Воронежцев ждут тёплые, но облачные выходные 12 и 13 сентября

Воронежцев ждут тёплые, но облачные выходные 12 и 13 сентября

Синоптики обещают воронежцам тёплые выходные, правда, солнце будет прятаться за облаками. В субботу, 12 сентября, днём воздух прогреется до +21 градуса, осадков не ожидается.

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